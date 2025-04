www.controradio.it Sicurezza sul lavoro: flash mob Cgil davanti cantiere Esselunga via Mariti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:09:43 Share Share Link Embed

Sicurezza sul lavoro: flash mob Cgil davanti cantiere Esselunga via Mariti

Oggi 28 aprile è la Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro. Nell’occasione, a Firenze la Cgil organizza un flash mob (con momento di raccoglimento ed esposizione di uno striscione e cartelli sul tema lavoro e sicurezza) davanti all’ingresso del cantiere di Esselunga in via Mariti, uno dei due luoghi simbolo delle tragedie sul lavoro nel territorio fiorentino, ore 9:30-10. Subito dopo, dalle 10,30 fino alle 13, è in programma una assemblea Cgil di delegate e Rls alla Sms di Rifredi in via Vittorio Emanuele II sui temi della sicurezza sul lavoro.

Giancarla Casini segreteria cgil Firenze