Sicurezza, Firenze: donna inseguita e minacciata di morte in pieno giorno nella zona del Gasometro 5 Agosto 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Sicurezza, Firenze: donna inseguita e minacciata di morte in pieno giorno nella zona del Gasometro Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:56 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Maria, 33 anni: “Ero in via Pisana per lavoro, mi sono rifugiata in un bar”. La community Voci dal Gasometro: “Fatto gravissimo e non isolato” INTERVISTA CON RICCARDO FRANCI, voci dal Gasometro