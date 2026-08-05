    Sicurezza, Firenze: donna inseguita e minacciata di morte in pieno giorno nella zona del Gasometro

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Sicurezza, Firenze: donna inseguita e minacciata di morte in pieno giorno nella zona del Gasometro
    Loading
    /

    Maria, 33 anni: “Ero in via Pisana per lavoro, mi sono rifugiata in un bar”. La community Voci dal Gasometro: “Fatto gravissimo e non isolato”

    INTERVISTA CON RICCARDO FRANCI, voci dal Gasometro