www.controradio.it Autorità bacino settentrionale, risorse idriche tengono ma scenario preoccupa Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

“Il nostro indice Spei che incrocia le temperature con la situazione delle nostre risorse idriche dà uno scenario preoccupante”. Così Gaia Cecchucci, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale facendo il punto sulla situazione acqua per agosto e settembre 2026 in Toscana, Liguria e Umbria, al termine della riunione dell’Osservatorio che ha visto la presenza dei rappresentanti di tutte le istituzioni interessate e che ha decretato lo stato di ‘severità idrica media’.