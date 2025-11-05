www.controradio.it Sicurezza a Prato. Stabile ma tra le dieci con più criminalità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:14:11 Share Share Link Embed

Proseguiamo l’analisi della nuova edizione 2024 dell’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Viminale. Dopo la performance di Firenze tra le città con più criminalità, seconda solo dopo Milano e prima di Roma, Prato conferma la posizione dell’anno scorso, settima con 5.073 denunce ogni 100mila abitanti, nonostante il +3,8% rispetto all’anno prima: oltre a danneggiamenti (terza) e rapine (settima) si evidenziano anche numerosi casi di usura (sesta) ed estorsioni (settima), verosimilmente connessi a dinamiche imprenditoriali e manifatturiere.