– Ciclabile di via Panciatichi e percorso sul nuovo Ponte al Pino

Segnalazione: ‘Via Panciatichi, il cantiere per il rifacimento della pista ciclabile è fermo e deserto da fine luglio. La pista è comunque sempre interrotta e bisogna andare sulla strada normale’. E commento su lavori per il rifacimento del Ponte al Pino.

chiamare Lorenzo Sorace FIAB Firenze Ciclabile – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

– Ampliamento scuola americana, arriva in No definitivo