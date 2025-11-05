    Dillo a Controradio – puntata 5 novembre 2025

    Quinta puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/dillo-a-controradio/
    – Ciclabile di via Panciatichi e percorso sul nuovo Ponte al Pino
    Segnalazione: ‘Via Panciatichi, il cantiere per il rifacimento della pista ciclabile è fermo e deserto da fine luglio. La pista è comunque sempre interrotta e bisogna andare sulla strada normale’. E commento su lavori per il rifacimento del Ponte al Pino.
    chiamare Lorenzo Sorace   FIAB Firenze Ciclabile – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
    – Ampliamento scuola americana, arriva in No definitivo
    Torniamo ad occuparci dell’Isf (International School of Florence), che ha sede in via del Carota a Ponte a Ema: il progetto di ampliamento ha ricevuto il “No” definitivo dal Comune di Bagno a Ripoli; inoltre l’istituto dovrà pagare 65mila euro di Imu contestata.
    Aggiornamenti e commento da Neri Fadigati  Associazione Valle di Rimezzano