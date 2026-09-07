Si avvicina l’edizione 2026 di Corri la Vita

La celebre manifestazione podistica non competitiva che unisce sport, cultura e solidarietà per la lotta contro il tumore al seno, si terrà a Firenze domenica 27 settembre 2026. Quest’anno le strade fiorentine si tingeranno di rosa ciclamino, il colore ufficiale scelto per l’iconica maglietta firmata da Ferragamo
Donazione minima di circa 10 € per ricevere la maglietta ufficiale. L’intero ricavato sarà devoluto a strutture e progetti dedicati alla cura, alla prevenzione e al supporto psicologico delle donne colpite da tumore al seno.
Marco Bernini DIRETTORE CHIRURGIA SENOLOGICA a Bologna Sant’Orsola, nel comitato direttivo e anche in quello scientifico di Corri la Vita.
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