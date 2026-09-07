www.controradio.it Dall'Oltrarno a Houston, insieme Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:30 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="neJ3J72okn"><a href="https://www.controradio.it/podcast/dalloltrarno-a-houston-insieme/">Dall’Oltrarno a Houston, insieme</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/dalloltrarno-a-houston-insieme/embed/#?secret=neJ3J72okn" width="500" height="350" title="“Dall’Oltrarno a Houston, insieme” — www.controradio.it" data-secret="neJ3J72okn" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

E’ partita dall’Oltrarno fiorentino un’iniziativa di raccolta fondi di solidarietà per sostenere le spese mediche di un abitante che fa parte della comunità. Ne parliamo con Barbara, una mamma del Giardino dell’Ardiglione che promuove il crowfounding.

“C’è un ragazzo del quartiere di Oltrarno a Firenze, un Babbo, che molti conoscono per la sua presenza e la sua partecipazione attiva alla vita della nostra comunità. Oggi sta affrontando delle terapie oncologiche e vorrebbe avere la possibilità di rivolgersi a un importante centro oncologico di Houston, negli Stati Uniti, per valutare l’accesso a terapie e percorsi più avanzati. Questa raccolta nasce per rendere concretamente possibile questa opportunità, contribuendo alle spese mediche, al viaggio, alla permanenza e a tutto ciò che sarà necessario per affrontare questo percorso” si legge nell’invito a partecipare alla donazione che trovate sulla piattaformahttps://www. gofundme.com/