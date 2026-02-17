Sestograd, campo largo e candidature strette

A Sesto Fiorentino la campagna elettorale per le prossime amministrative entra nel vivo ponendo sulla scena un candidato sindaco che pare certo. Un gruppo di 101 firmatari ha infatti sottoscritto un appello che chiede la candidatura come primo cittadino dell’attuale assessore all’Urbanistica Damiano Sforzi. Sul fronte del Pd, intanto, al momento nessuna candidatura ufficiale, ma l’attuale facente funzioni sindaco Claudia Pecchioli si era detta pronta a correre come prima cittadina. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo a Sesto Fiorentino in vista delle prossime amministrative di primavera, con una dichiarazione del Segretario regionale del Partito democratico Emiliano Fossi e con il Consigliere regionale ed ex Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e l’assessore all’Urbanistica del Comune di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi.