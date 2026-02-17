www.controradio.it Il capodanno cinese 2026 a Prato. Lo speciale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:57 Share Share Link Embed

Il Capodanno cinese (o Festa della Primavera) è festeggiato da milioni di persone in tutto il mondo. A Prato, città che ospita una tra le più grandi e vivaci comunità cinesi d’Europa, questo evento è diventato, negli anni, un grande simbolo di unità e integrazione tra popoli e comunità.

Nel 2026 si entra nell’anno del “Cavallo di fuoco”, associato a energia, movimento e cambiamento. Le celebrazioni dureranno più giorni, fino a domenica 22 febbraio, giornata della celebre sfilata che culminerà nel centro cittadino con i grandi dragoni e la spettacolare danza del Leone. I festeggiamenti sono organizzati dall’Associazione buddista della comunità cinese in Italia. Ad accompagnare i giorni di festa, un ricco programma di attività, mostre e visite guidate per immergersi nella cultura cinese a cura dell’Associazione Orientiamoci in Cina, in collaborazione con il Comune di Prato.

La diretta di Giorgio Bernardini con Matteo Burioni – Orientiamoci in Cina (foto)