www.controradio.it Sesto si ferma contro le morti sul lavoro Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:39 Share Share Link Embed

SESTO FIORENTINO. Dopo la morte sul lavoro dell’operaio di 48 anni deceduto in un cantiere di Sesto Fiorentino mentre era impegnato nelle lavorazioni di pavimentazione di un capannone industriale, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Firenze proclamano uno sciopero provinciale dell’intero settore delle costruzioni per martedì 14 luglio 2026, da effettuarsi nell’ultima ora di ogni turno di lavoro. La mobilitazione vuole essere un momento di cordoglio e, allo stesso tempo, una risposta forte all’ennesima tragedia che colpisce il mondo del lavoro. Le tre organizzazioni sindacali esprimono la loro vicinanza alla famiglia del lavoratore scomparso e ribadiscono che non è più accettabile continuare ad assistere a una sequenza di infortuni gravi e mortali nei cantieri. Parla Giulia Bartoli, Segretaria della Fillea Cgil di Firenze.