www.controradio.it Sesto, Corsi si candida da sola con Ecolò, l'appello di Avs: sbagliato dividersi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Beatrice Corsi, attuale assessora all’ambiente del Comune di Sesto di Fiorentino, ha deciso di candidarsi da sola con Ecolò alle prossime elezioni amministrative di fine maggio. L’appello di AVS: “sbagliato dividere il centro sinistra”.

La situazione politica a Sesto Fiorentino è ancora in divenire. Stiamo parlando delle prossime elezioni amministrative di fine maggio, che in Italia e in Toscana riguarderanno comuni importanti. Da Arezzo a Grosseto, da Prato a Sesto Fiorentino, appunto. Qui Damiano Sforzi, assessore della Giunta Falchi, si è candidato provando a tenere insieme un campo largo, ma non larghissimo. Manca all’appello Cara Riformista, che però pure sarebbe stata disponibile ad entrare in maggioranza. Certo, qui pesa la divisione sul tema dell’aeroporto, tanto qualificante nel sostenere l’ampliamento da parte dei renziani, quanto fondante i dieci anni governo nell’opposizione all’ampliamento della stagione guidata da Lorenzo Falchi. Ora Damiano Sforzi raccoglie quella eredità, ma deve fare i conti anche con Beatrice Corsi, attuale assessora all’ambiente, che ha deciso di candidarsi a sindaca con Ecolò, andando così da sola. Scelta determinata dalla assenza di primarie di coalizione. E allora Beatrice Corsi ufficializza la sua candidatura, saluta la coalizione e dice di non accettare imposizioni da parte di nessuno. Ci saranno margini per una ricomposizione del quadro a soli due mesi dalle elezioni? Ci prova il Segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti, che dice: “dividere il centro sinistra a Sesto è una scelta sbagliata e irresponsabile, soprattutto alla luce del grande segnale di unità e di cambiamento venuto dall’esito del referendum costituzionale di domenica scorsa”. Con l’ufficializzazione della candidatura di Beatrice Corsi però i giochi sembrano fatti e sembra proprio che alle urne Sesto andrà così. Dopo, si vedrà.