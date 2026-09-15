Dal 17 al 26 settembre tra Poggibonsi e Firenze Sentiero “Film Factory 2026” allarga i confini: dieci giorni di cinema indipendente, incontri e musica La sesta edizione debutta a Poggibonsi e torna nel cuore di San Frediano con dieci giorni di proiezioni, formazione, incontri e musica Tra le novità, la collaborazione con Nital per il Film Lab, la mostra “I grant you refuge” e un gran finale in musica con Giorgio Canali.
L’intervista a Matteo Laguni, co-fondatore e organizzatore di Sentiero Film Factory.