La rabbia e l’orgoglio: Oriana Fallaci aveva torto. Ma le abbiamo dato ragione!
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A 20 anni lala morta della scrittrice e a 25 dalla pubblicazione del famoso ed ‘iconico’ articolo pubblicato sul Corriere della Sera, abbiamo fatto una disamina del testo con Roberta Covelli, giurista, divulgatrice, autrice dei libri “Potere forte. Attualità della nonviolenza” (effequ, 2019, nuova edizione 2026) e “Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione” (effequ, 2022), in uscita nel 2027 con “La grande fatica”, edito da effequ