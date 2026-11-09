Scuola alla prova dei tagli e della mobilitazione europea

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Il sistema scolastico italiano versa in una crisi strutturale acuta, esasperata dai tagli lineari e dal blocco del turnover previsti dalle ultime manovre governative. Le mobilitazioni e gli scioperi europei di queste settimane riflettono una rabbia diffusa contro il ridimensionamento della rete scolastica, che accorpa istituti e riduce organici invece di investire sulla formazione. A fare le spese di questo definanziamento continuo sono la qualità della didattica, la stabilità del personale precario e la tenuta degli edifici. Un processo che ha trasformato la scuola pubblica da motore di costruzione della cittadinanza a semplice capitolo di spesa da sforbiciare. Ne parliamo questa mattina – anche in video con la Controradio Tv – con alcuni ospiti. Chiara Martinelli, ricercatrice di Storia dell’educazione Unifi, Pasquale Cuomo Segretario regionale Flc Cgil e Simone Cavari, dirigente scolastico del Gobetti Volta di Bagno a Ripoli.