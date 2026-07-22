www.controradio.it Scomparso il superstite di Sant'Anna di Stazzema Romano Berretti Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:29 Share Share Link Embed

Aveva 89 anni. Da bambino sopravvisse all’eccidio del 12 agosto 1944, nel quale perse il padre e tre sorelline. Venerdì le sue ceneri saranno tumulate nel cimitero di Sant’Anna, accanto alla sua famiglia. Il Comune di Stazzema e il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Romano Berretti, uno degli ultimi superstiti della strage del 12 agosto 1944. Aveva 89 anni ed era nato proprio a Sant’Anna di Stazzema, il paese che ha portato per sempre nel cuore e nella memoria.

Maurizio Verona