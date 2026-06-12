Sciopero lavoratori della cultura, presidio a Firenze davanti agli Uffizi

Oggi anche Firenze aderisce al primo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Cultura. Sindacati e associazioni denunciano condizioni di lavoro sempre più difficili: carenza di personale, precarietà, part-time involontari, esternalizzazioni e salari insufficienti. Questa mattina il presidio davanti agli Uffizi per chiedere più investimenti nel settore, nuove assunzioni e maggiori tutele per chi ogni giorno contribuisce a conservare e valorizzare il patrimonio culturale del Paese. Abbiamo sentito Iacopo Andreoni delle RSU Cgil Gallerie degli Uffizi Musei del Bargello