www.controradio.it Ritardi in Sala operatoria: AUSL e Sindacati si incontrano dopo il blocco degli interventi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Si terrà mercoledì 17 giugno alle 17 l’incontro tra sindacati del personale infermieristico e ASL Toscana centro per cercare di dirimere le questioni all’indomani dell’assemblea degli operatori del settore, che mercoledì ha causato il rinvio di oltre 130 interventi chirurgici programmati nei 13 ospedali di tutta l’area che va da Pescia a Borgo San Lorenzo .

Si tratta di un tentativo di avvio di un percorso che dovrebbe portare al raffreddamento delle posizioni che hanno condotto all’inedita iniziativa dell’altro ieri con la scelta di convocare l’assemblea su due distinti turni di lavoro. “Una modalità che non trova precedenti nella storia delle relazioni sindacali aziendali” dice la Ausl Toscana Centro.

Una modalità però che è riuscita a smuovere le acque su un problema spinoso particolarmente sentito dai lavoratori, che evidenzia anche un ‘conflitto’ tra personale medico ed infermieristico.