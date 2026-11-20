www.controradio.it Sciopero generale e diritti civili Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:42 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="LB42HZeqC7"><a href="https://www.controradio.it/podcast/sciopero-generale-e-diritti-civili/">Sciopero generale e diritti civili</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/sciopero-generale-e-diritti-civili/embed/#?secret=LB42HZeqC7" width="500" height="350" title="“Sciopero generale e diritti civili” — www.controradio.it" data-secret="LB42HZeqC7" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

A Firenze è prevista la partecipazione di uno spezzone LGBTQIA+ all’interno del corteo cittadino.

Associazioni promotrici dello spezzone: Agedo, Arcigay Firenze – Altre sponde, Azione gay e lesbica, Intersexioni, Ireos e Love My Way. Convergenza tra diritti civili e diritti sociali, contro carovita, precarietà e spese militari, a difesa di lavoro dignitoso, casa, scuola e sanità pubblica. La data coincide inoltre con il Transgender Day of Remembrance (Giornata internazionale della memoria transgender). “In un contesto in cui il disagio sociale cresce, assistiamo sempre più spesso al tentativo di individuare nelle persone marginalizzate un nemico a cui attribuire la responsabilità di problemi che hanno invece radici strutturali”.

Monica Bellomo vicepresidente Arcigay Firenze