Sciopero alla Leonardo

Nell’ambito delle 8 ore di sciopero proclamate nel mese di aprile da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil nazionali per chiedere la ripresa delle trattative per i rinnovi dei contratti nazionali metalmeccanici all’industria, oggi mercoledì 23 aprile è previsto uno sciopero di 4,30 ore di tutti lavoratori che operano nello stabilimento Leonardo di Campi Bisenzio. I lavoratori incroceranno le braccia e usciranno in presidio sui cancelli dello stabilimento.

Angela Torchi delegata aziendale Fiom Cgil