www.controradio.it Dillo a Controradio del 23 aprile 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:22:07 Share Share Link Embed

Dillo a Controradio pulizia argine della Greve , pulizia notturna strade Bagno a Ripoli , affitto non a turisti , decorazioni natalizie ancora presenti in via Cavour a Firenze (lo strano caso della ditta fallita e del proprietario volenteroso)

Viola Cerca Casa

La mobilitazione contro gli studentati privati a Pisa

Jacopo Matrone, membro del Cda dell’Ardsu “Sinistra Per”, lista di rappresentanza studentesca indipendente dell’UNIPI contro i progetti di studentati privati in città e per reclamare un incremento di posti letto pubblici per gli studenti.