Sciopero agli aeroporti di Firenze e Pisa. L’intervista all’Usb

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Il Coordinamento regionale USB trasporto aereo-Toscana illustra le motivazioni dello sciopero del Trasporto Aereo in Toscana: domenica 13 settembre ci saranno i lavoratori e le lavoratrici degli aeroporti di Pisa e Firenze incroceranno le braccia. “Caldo estremo, cattive condizioni lavorative, dumping, mancate garanzie di redditi dignitosi, assenza di confronto nell’implementazione di nuove tecnologie, aggressioni e molestie sono le cause più evidenti dello sciopero contro Toscana Aeroporti SpA, GH Toscana Srl e Consulta SpA”.
La vertenza è una novità nel settore del trasporto aereo. L’azione sindacale di USB tenta di ricomporre la frammentazione della filiera del trasporto aereo puntando il dito sia sul gestore aeroportuale, sia sulle aziende che forniscono i servizi di assistenza a terra.
Paola Marchi Usb