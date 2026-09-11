www.controradio.it Piogge su terreni arsi, Coldiretti "Aumenta rischio frane" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:19 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Xnvaieu7AL"><a href="https://www.controradio.it/podcast/piogge-su-terreni-arsi-coldiretti-aumenta-rischio-frane/">Piogge su terreni arsi, Coldiretti “Aumenta rischio frane”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/piogge-su-terreni-arsi-coldiretti-aumenta-rischio-frane/embed/#?secret=Xnvaieu7AL" width="500" height="350" title="“Piogge su terreni arsi, Coldiretti “Aumenta rischio frane”” — www.controradio.it" data-secret="Xnvaieu7AL" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Quasi mille ettari di bosco, macchia mediterranea, olivi e pascoli bruciati in otto mesi. Un polmone di biodiversità, grande come sei volte il Parco delle Cascine o tre volte Central Park a New York, andato in fumo. Un costo per la collettività da oltre 10 milioni di euro complessivi. E’ la stima dell’impatto economico degli incendi di Coldiretti Toscana che ora guarda con preoccupazione alle precipitazioni che cadono sui terreni bruciati compatti e duri che impediscono il normale assorbimento all’acqua di infiltrarsi aumentando il rischio di frane, smottamenti ed erosione.

Angelo Crosetti Direttore Coldiretti Toscana