Piogge su terreni arsi, Coldiretti “Aumenta rischio frane”

Quasi mille ettari di bosco, macchia mediterranea, olivi e pascoli bruciati in otto mesi. Un polmone di biodiversità, grande come sei volte il Parco delle Cascine o tre volte Central Park a New York, andato in fumo. Un costo per la collettività da oltre 10 milioni di euro complessivi. E’ la stima dell’impatto economico degli incendi di Coldiretti Toscana che ora guarda con preoccupazione alle precipitazioni che cadono sui terreni bruciati compatti e duri che impediscono il normale assorbimento all’acqua di infiltrarsi aumentando il rischio di frane, smottamenti ed erosione.
Angelo Crosetti Direttore Coldiretti Toscana