“Scienza chiara, scienza oscura” Pacchioni a Leggere per non dimenticare

FIRENZE. Quest’oggi alle 17:30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze per la rassegna “Leggere per non dimenticare” ci sarà il professor Gianfranco Pacchioni con il suo ultimo libro “Scienza chiara, scienza oscura. Ricerca pura, ricerca militare, Big Tech” (Il Mulino, 2025). Il prof. Pacchioni è un chimico e accademico di fama internazionale, ordinario di Chimica dei Materiali all’Università di Milano‑Bicocca. Specializzato in chimica teorica/computazionale di materiali inorganici, superfici, catalisi e nanotecnologie (oltre 500 pubblicazioni). Membro, tra l’altro, dell’Accademia dei Lincei. Tra i premi ricevuti, la Medaglia Nasini (1994), Humboldt Award (2005), Blaise Pascal Medal (2016). Ed è autore di bestseller scientifici come “Quanto è piccolo il mondo”, “Scienza, quo vadis?”, “L’ultimo Sapiens” e “W la CO2”. Questa sera arriva a “Leggere per non dimenticare” con il suo ultimo “Scienza chiara, scienza oscura”, accompagnato da Antonio Massarutto e Claudio Sangregorio. ospite in studio GIANFRANCO PACCHIONI