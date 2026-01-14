/
“Firenze anni ’80: Storia, Memoria, Mitologie. Una rilettura”,
Venerdì prossimo, il 16 gennaio, dalle ore 09:00 al Dipartimento FORLILPSI in via Laura 48 (aula 203, II piano) a Firenze, si terrà il secondo seminario “Firenze anni ’80: Storia, Memoria, Mitologie. Una rilettura”, organizzato dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea. Iniziato lo scorso 16 dicembre, il seminario esplora il decennio ’80 come snodo cruciale di Firenze: da Patti Smith a Baggio, vertenza Fiat, terrorismo (omicidio Lando Conti), Mostro di Firenze, AIDS, centri sociali, migrazioni (sciopero senegalese 1990). Sandro Fallani fa parte del comitato scientifico del seminario.