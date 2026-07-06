Schlein, la destra vuole sanità a misura del portafoglio delle persone

Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a Firenze all’evento nazionale del Pd dal titolo ‘La nuova sanità territoriale: case della Comunità, medicina generale e architettura della presa in carico’.

“La destra ha un disegno e dobbiamo esserne consapevoli, la destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. Noi difendiamo ancora la sanità universalistica pensata da donne straordinarie come Tina Anselmi, cattolica democratica e partigiana che voleva una sanità che curasse anzitutto chi da solo non ha gli strumenti e i mezzi per curarsi. Per smantellare la sanità pubblica non serve cambiare le leggi, basta togliere le risorse come stanno facendo” ha detto Schlein.

“In Italia – ha aggiunto – ci sono 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi, aumentati di un milione e mezzo in un solo anno, sotto il governo di Giorgia Meloni. Il Pd sa che la sanità del futuro è la sanità del territorio”.

NELL’AUDIO LA VOCE DLELA SEGRETARIA PD