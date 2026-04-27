www.controradio.it Scandicci. Approvato il progetto di fattibilità del Parco Urbano della Biodiversità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:57 Share Share Link Embed

Una riserva di biodiversità naturale e agricola, un centro di ricerca e formazione per adulti e studenti, ma soprattutto uno spazio pubblico accessibile, capace di vivere con la città e nella città attraverso attività sportive, esperienze, occasioni culturali e momenti di socialità. La Giunta guidata dalla sindaca Claudia Sereni ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della prima fase (lotto 1) del Parco Urbano della Biodiversità, un’area di circa 12 ettari candidata a diventare il cuore del nuovo centro di Scandicci. La consegna dei lavori è prevista entro la fine dell’estate. L’intervento è finanziato con oltre 2,2 milioni di euro dalla Regione Toscana e con 250 mila euro messi a disposizione dal Comune. Le risorse complessive coprono l’intera parte progettuale e la realizzazione della prima fase del parco.

chiamare Saverio Mecca, assessore alla Transizione ecologica, alla Rigenerazione urbana e alla Prossimità