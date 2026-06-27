Sanità: ospedale comunità a San Giovanni di Dio con 16 posti letto

Sedici posti letto distribuiti su cinque camere per una superficie complessiva di circa 385 mq: è stato inaugurato stamani il nuovo reparto dell’ospedale di comunità all’interno del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, a Firenze. L’investimento è di 450.000 euro.
All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessora regionale al diritto alla salute Monia Monni, il direttore generale di Asl Toscana Centro Valerio Mari e il direttore del San Giovanni di Dio Simone Naldini.