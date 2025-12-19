www.controradio.it Sanità in Mugello, tra carenze e attese Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:52 Share Share Link Embed

Cinque mesi senza risonanza magnetica con pazienti dirottati a Careggi, liste di attesa che si allungano e personale in sofferenza. In Mugello la mancanza di queste apparecchiature sta creando disagi. Problemi segnalati dal Pd locale di Vicchio anche a geriatria, urologia, diabetologia per tempistiche e pensionamenti. Riduzione nell’offerta dei servizi di otorinolaringoiatria, audiologia, cardiologia, ortopedia, senologia e oculistica.