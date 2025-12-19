    Sanità in Mugello, tra carenze e attese

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Sanità in Mugello, tra carenze e attese
    Loading
    /
    Cinque mesi senza risonanza magnetica con pazienti dirottati a Careggi, liste di attesa che si allungano e personale in sofferenza. In Mugello la mancanza di queste apparecchiature sta creando disagi. Problemi segnalati dal Pd locale di Vicchio anche a geriatria, urologia, diabetologia per tempistiche e  pensionamenti. Riduzione nell’offerta dei servizi di otorinolaringoiatria, audiologia, cardiologia, ortopedia, senologia e oculistica.
    Intervista al  sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli