Sanità in Mugello, tra carenze e attese

Cinque mesi senza risonanza magnetica con pazienti dirottati a Careggi, liste di attesa che si allungano e personale in sofferenza. In Mugello la mancanza di queste apparecchiature sta creando disagi. Problemi segnalati dal Pd locale di Vicchio anche a geriatria, urologia, diabetologia per tempistiche e pensionamenti. Riduzione nell’offerta dei servizi di otorinolaringoiatria, audiologia, cardiologia, ortopedia, senologia e oculistica.
Intervista al sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli