Si accendono le feste al Soccorso. Luminarie artistiche, eventi e laboratori per “Il Soccorso Illuminato”, un progetto culturale e artistico dell’Associazione La cultura Nuova con il patrocinio ed il contributo del Comune di Prato. Un’iniziativa nata per valorizzare il territorio e dare vita ad un quartiere di Prato con le luminarie artistiche di “Triangoli di Luce sul Quadrilatero”, installazioni a cura di IperCollettivo realizzate con materiali di riciclo provenienti dalle industrie tessili della città. Questa mattina Giorgio Bernardini è in diretta da Prato con Luca Cortina, presidente dell’associazione la Cultura Nuova.