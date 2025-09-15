Sanità, casa e territori, i tre punti chiave al centro del programma del PD
Il Pd presenta il suo programma per la Toscana mentre è già al lavoro con le altre forze del campo largo per una proposta di coalizione. “È un lavoro di squadra, costruito attraverso il coinvolgimento non solo dei livelli territoriali del partito, cui abbiamo dato centralità, ma anche delle realtà organizzate dalla società toscana, quindi dalle associazioni di categoria, ai sindacati, al terzo settore”. Così Emiliano Fossi, segretario del Partito democratico che parla di proposte di dettaglio e innovative, tutte con al centro il tema della persona.