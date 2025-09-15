www.controradio.it Cgil Toscana, 'contrari a progetto dell'Esercito per le scuole' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:53 Share Share Link Embed

Flc Cgil Toscana e Cgil Toscana esprimono “forte preoccupazione e contrarietà” per il progetto del comando militare Esercito Toscana che prevede, a partire da questo anno scolastico, un ciclo di conferenze nelle scuole e visite scolastiche presso le caserme e le unità militari della regione. Il sindacato chiede alle scuole, “nella loro autonomia, di non partecipare e non avallare iniziative che rischiano di snaturare la missione educativa della scuola pubblica, a difesa dei valori della Costituzione”. Ne abbiamo parlato con Pasquale Cuomo, segretario toscano FLC Cgil