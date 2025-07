www.controradio.it Round Midnight Summer Selection del 16 luglio 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 02:27:25 Share Share Link Embed

ROUND MIDNIGHT: ROY AYERS SPECIAL

MAST feat.Brian Marsella: Round Midnight –

ROY AYERS Ubitiquy: The Fuzz –

HERBIE MANN feat. ROY AYERS: There Is A Mouintain –

JAZZ IS DEAD feat. ROY AYERS: Hey Love –

ROY AYERS; The Ringer (Atlantic)

HERBIE MANN feat.Roy Ayers: Hold On, I’m Coming –

ROY AYERS: We live in Brooklyn, Babe + Caffy is the Colour + Red Black and Green + Number Seven + Fikisha + Change Up The Groove – A Tear To a Smile –

HERBIE MANN feat.Roy Ayers: Paper Man –

ROY AYERS: Evolution – The Golden Rod + He’s A Supermen –

HERBIE MANN feat.Roy Ayers: Turkish Coffee –

ROY AYERS: Ain’t Got Time + Freaky Deaky + He’s Coming + Fire Weaver + Africa, Center of the World + Destination Motherland –

HERBIE MANN: Incense + Footprints (Atlantic)

ROY AYERS: Des Nude Souls –

CALIBRO 35: Caffy Is The Colour –

Herbie MANN: Windows Opened –

AMY WINEHOUSE: Round Midnight