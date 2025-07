www.controradio.it "N-ego" - L'intervista alla regista Eleonora Danco Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:40 Share Share Link Embed

Per 46 ° Festival di Cinema e Donne, “n- Ego” di Eleonora Danco, Italia, 2024, 82’ – v.o. ita – Alla presenza della regista. Giovedì 17 luglio alle 21:45 in Piazza de’ Pitti per Apriti Cinema.



Il film è una intensa e libera esplorazione della condizione umana, un viaggio attraverso le strade, dove la regista affronta una profonda crisi creativa ed esistenziale. In cerca di autenticità, si immerge in luoghi diversi, incontra personaggi che con le loro storie rispecchiano le sue paure e i suoi desideri. Ogni incontro diventa un riflesso dei suoi demoni interiori, trasformando le vite di questi individui in tessere di un mosaico emotivo.