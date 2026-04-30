Round Midnight del 29 aprile 2026

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Loading
    /

    ROUND MIDNIGHT 29-04-2026

    Album della settimana >  Leonardo Radicchi: “Humanity” (WoW)
    TRACKLIST >>>  Joe Henderson: Round Midnight (Resonance) –   Ahmad Jamal 3°: Theme from M.A.S.H. (Resonance) –   Roy Hargrove: Circus (Time Traveler) –    Francesco Maccianti Trio: It Never Entered My Mind (Terasima) –  Frank London & The Elders: Let There Be Peace (an Eternal Prayer) (ESP Disk) –  Pharoah Sanders: Yemenja (Theresa) + Our Roots (Began in Africa) (Verve) –   Brooklyn Funk Essentials: The Creator Has A Masterplan (Dorado) –  Freak Power: Turn On, Tune In, Cop Out (Island) –   Roy Ayers: Number Seven (Atlantic) –   Craig Taborn/ Tomeka Reid/ Ches Smith: Feeding Maps To Fire (ECM) –   Satoko Fuji & Myra Melford: Interlude I (RogueArt) –   John Zorn: Alea Iacta Est p.III (Tzadik) –  Francesco Zampini: Somewhere, Everywhere (RED Records) –   John Zorn: He That Thy Knowest Thine (Tzadik) –   Harold Mabern: The Man from Hide Park (Smoke Sessions) –   Kurt Elling & WDR Big Band: Steppin’ Out (Big Shoulders) –   Ingrid Jensen: Amsterdam After Dark (Newvelle) –   Aretha Tillotson: Jill of All (Bent River) –  Mauro Ottolini: Art Deco (Azzurra Music) –   Patricia Brennan: Los Otros Yo (Pyroclastic) –   Mary Halvorson Amaryllis: About Ghosts (Nonesuch) –  DoYean Kim: Whispers Among Dawn (TAO Forms) –   Leonardo Radicchi: Rivers and Woods + For All or No One + Second Inference + La Follia (To Gaza People) (WoW Records) –   Federico Calcagno & The Dolphians: Children of Gaza (Da Vinci) –   Kronos Quartet & Rim Banna: Ya Taali’een el-Jabal –   Gulliver & Roberto Ottaviano: Broddingnag (DodiciLune) –   Stefano Tamborrinorchestra Speciale feat.New Naif: La Festa (Hokkaido) –    Paul Bley 3° + John Gilmore: Ida Lupino (Savoy)