Round Midnight del 29 aprile 2026

ROUND MIDNIGHT 29-04-2026

Album della settimana > Leonardo Radicchi: “Humanity” (WoW)

TRACKLIST >>> Joe Henderson: Round Midnight (Resonance) – Ahmad Jamal 3°: Theme from M.A.S.H. (Resonance) – Roy Hargrove: Circus (Time Traveler) – Francesco Maccianti Trio: It Never Entered My Mind (Terasima) – Frank London & The Elders: Let There Be Peace (an Eternal Prayer) (ESP Disk) – Pharoah Sanders: Yemenja (Theresa) + Our Roots (Began in Africa) (Verve) – Brooklyn Funk Essentials: The Creator Has A Masterplan (Dorado) – Freak Power: Turn On, Tune In, Cop Out (Island) – Roy Ayers: Number Seven (Atlantic) – Craig Taborn/ Tomeka Reid/ Ches Smith: Feeding Maps To Fire (ECM) – Satoko Fuji & Myra Melford: Interlude I (RogueArt) – John Zorn: Alea Iacta Est p.III (Tzadik) – Francesco Zampini: Somewhere, Everywhere (RED Records) – John Zorn: He That Thy Knowest Thine (Tzadik) – Harold Mabern: The Man from Hide Park (Smoke Sessions) – Kurt Elling & WDR Big Band: Steppin’ Out (Big Shoulders) – Ingrid Jensen: Amsterdam After Dark (Newvelle) – Aretha Tillotson: Jill of All (Bent River) – Mauro Ottolini: Art Deco (Azzurra Music) – Patricia Brennan: Los Otros Yo (Pyroclastic) – Mary Halvorson Amaryllis: About Ghosts (Nonesuch) – DoYean Kim: Whispers Among Dawn (TAO Forms) – Leonardo Radicchi: Rivers and Woods + For All or No One + Second Inference + La Follia (To Gaza People) (WoW Records) – Federico Calcagno & The Dolphians: Children of Gaza (Da Vinci) – Kronos Quartet & Rim Banna: Ya Taali’een el-Jabal – Gulliver & Roberto Ottaviano: Broddingnag (DodiciLune) – Stefano Tamborrinorchestra Speciale feat.New Naif: La Festa (Hokkaido) – Paul Bley 3° + John Gilmore: Ida Lupino (Savoy)