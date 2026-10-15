La sicurezza a Firenze si costruisce con il lavoro di squadra, la prevenzione e la collaborazione tra istituzioni e cittadini. È la linea indicata dalla nuova questora, Rosaria Amato, che oggi si è presentata alla stampa dopo l’esperienza alla Questura di Verona. “Firenze – dice – è una città complessa, le problematiche sono tante e vedremo di affrontarle insieme con passione”. Fondamentale, per Amato, anche il rapporto con i giornalisti, definiti un baluardo della democrazia.
Rosaria Amato nuova questora di Firenze: sicurezza, prevenzione e collaborazione tra istituzioni
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