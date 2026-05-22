Romani – CAP

Centotrenta chilometri di sentieri alla scoperta delle opere romaniche minori, valorizzazione delle pievi attraverso cartellonistica e maggiore accessibilità, miglioramento dell’offerta turistica secondo un modello condiviso di governance transfrontaliera e strumenti digitali aggiornati.
Sono alcune delle azioni previste da RomaniCAP, un progetto transfrontaliero finanziato con fondi europei nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio romanico minore.
ll progetto vede capofila il comune di Capannori ed il coinvolgimento della provincia di Lucca, in rete con Liguria, Sardegna, Corsica, la regione francese PACA e il Dipartimento del VAR.
Interviste a Andrea Ricci, ufficio progettazione del Comune Capannori
Camilla Adamo, Ufficio Europa Provincia di Lucca
Paola Gonella, Timesis