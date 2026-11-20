www.controradio.it Rockcontest: al via le semifinali Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:17 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="PWkjReOMjR"><a href="https://www.controradio.it/podcast/rockcontest-al-via-le-semifinali/">Rockcontest: al via le semifinali</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/rockcontest-al-via-le-semifinali/embed/#?secret=PWkjReOMjR" width="500" height="350" title="“Rockcontest: al via le semifinali” — www.controradio.it" data-secret="PWkjReOMjR" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Selezionati tra oltre 600 iscrizioni provenienti da tutta Italia, i dodici semifinalisti si contenderanno l’accesso alla finalissima del 6 dicembre al Tenax in due appuntamenti al Glue Alternative Concept Space di Firenze, arricchiti da due ospiti speciali dal vivo: venerdì 20 novembre sul palco insieme ai NERVI, il progetto alt-pop/wave dal taglio teatrale e tagliente del musicista fiorentino Elia Rinaldi per una anteprima dell’album prodotto da Dente.

Giovedì 26 novembre insieme agli SPLEEN, giovane e incisiva band alt-rock e grunge dalle sonorità ruvide e viscerali. Per la serata finale al Tenax, che vedrà protagonista sul palco LAMANTE, sono inoltre ufficialmente aperte le prevendite sul circuito DICE (https://dice.fm/event/ryee9y-rock-contest-2026-la-finale-live-lamante-6th-dec-tenax-firenze-tickets?lng=it).

Organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo di Comune di Firenze e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor B&C Speakers, il ROCK CONTEST è molto più di un concorso, è una risposta concreta allo strapotere degli algoritmi e un presidio a tutela delle composizioni originali, facendo perno sul valore insostituibile dei nuovi autori di fronte alla diffusione della musica creata con l’intelligenza artificiale. La manifestazione, in un contesto dominato dalle piattaforme digitali, mette al centro la dimensione dal vivo nei club come spazio autentico di fruizione della creatività musicale, lontano dal gigantismo dei grandi eventi, offrendo un network reale che mette in connessione artisti e addetti ai lavori, budget per finanziare i progetti, palchi su cui mettersi alla prova e un contatto diretto con le principali etichette e i festival della scena indipendente italiana.

I progetti musicali in gara tracciano una fotografia sonora moderna e in sintonia con le tendenze internazionali: nelle nuove produzioni emerge un massiccio ritorno a sound chitarristici e a testi in lingua inglese, evidenziando il superamento dei codici ormai tradizionali del cosiddetto indie pop in italiano. Il mosaico di quest’anno spazia così tra post-punk, shoegaze, hip hop, dream pop, elettronica, drum & bass, psichedelia, nu-soul, cold wave, cantautorato, modern metal, reggae, blues e sperimentazione.

I 12 SEMIFINALISTI IN GARA

Venerdì 20 Novembre @ Glue Alternative Concept Space (Firenze)

Ospite speciale live: NERVI