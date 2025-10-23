www.controradio.it ROAD. Sulla strada della salute in Eritrea Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:30 Share Share Link Embed

Parliamo del progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo di Addis Abeba e da Annulliamo la Distanza.

Ai nostri microfoni il Dr. Simone Lazzeri, dirigente medico presso l’Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Per Annulliamo la Distanza, è responsabile del progetto “ROAD, sulla strada della salute”

Nell’ultima missione di ottobre visitati circa 120 bambini arrivati da ogni angolo dell’Eritrea, ed effettuato 25 interventi chirurgici. Hanno anche portato avanti la formazione degli operatori sanitari locali sulla gestione del trauma e programmato le attività della missione prossima.