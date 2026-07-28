Rischio zero – Puntata 2 

Rischio zero. La sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGIL Toscana con professionisti ed esperti per conoscere le misure vigenti, le storie e le novità sul tema.

Nella seconda puntata “ll Patronato INCA CGIL e i servizi di assistenza e tutela per la sicurezza sul lavoro, gli infortuni e le malattie professionali”

in studio Monica Stelloni, segreteria Cgil Toscana Cristina Moriconi, coordinatrice del patronato della Cgil in Toscana

con il contributo anche di Silvio Berlingeri, politiche del lavoro Cgil Toscana e Filippo Sozzi Fiom Cgil e delegato alla sicurezza per la Fiom di Firenze, Prato e Pistoia con aggiornamenti su caldo e sicurezza.