Ricorso contro tramvia, ‘taglio alberi non motivato ragioni salute e pericolo’

Fermare il progetto della linea tranviaria 3.2.2 Libertà-Rovezzano per evitare l’abbattimento di una grande parte dei 428 alberi lungo il tracciato. È l’obiettivo del ricorso cautelare d’urgenza presentato al Tribunale ordinario di Firenze dai comitati Onda e Diritti e Libertà dei cittadini, l’associazione Giardino dei fenicotteri e 52 cittadini del Quartiere 2. L’udienza è stata fissata per il prossimo 24 novembre. Al centro della contestazione la tutela costituzionale dell’ambiente e del diritto alla salute.
Francesca Marrazza del Comitato ‘Vitabilità’, l’avvocata Virginia Cuffaro e il prof. Alessandro Bottacci, già docente di Conservazione della Natura presso l’Università di Camerino