www.controradio.it Riarmo europeo, tra finanza e spesa sociale. E la pace? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:22:21 Share Share Link Embed

Le politiche di riarmo in Europa hanno subito una pesante accelerazione durante l’anno che si sta chiudendo, il 2025, spinte da NATO e UE con obiettivi dal 2% al 5% del PIL entro 2035. Piano ReArm Europe (UE): proposto da von der Leyen e approvato dal Parlamento (marzo 2025), investe 800 mld € entro 2030 per coordinare acquisti armi, rafforzare procurement e sovranità industriale. Per l’Italia: da 34 a 145 mld € annui (2035), +400 mld decennali, con tagli possibili a welfare (57% spesa istruzione). Ne parliamo questa mattina anche in video sui nostri social con Francesco Vignarca, Coordinatore delle campagne della Rete italiana Pace e disarmo; il professor Luigino Bruni, economista, ordinario di economia politica presso l’Università Lumsa di Roma, editorialista di Avvenire e vicepresidente della Fondazione The Economy of Francesco, noto per il suo studio dell’economia di comunione e dell’economia civile, visiting professor all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano, cittadella permanente del Movimento dei focolari; e Dario Salvetti Collettivo di fabbrica dei lavoratori ex Gkn, campagna Un’azione contro il riarmo.