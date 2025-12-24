/
Dillo a Controradio – puntata 24 dicembre 2025
Dodicesima puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www.
controradio.it/dillo-a- controradio/
Tema: la popolazione adolescente toscana
In studio Fabio Voller – Agenzia Regionale di Sanità Toscana
Ci sono dei monitoraggi di lungo periodo che possano farci capire se la situazione dei giovani adolescenti toscani sia peggiorata negli anni in termini di consumo di sostanze, dipendenza, violenza, bullismo, benessere psicologico?
Lo studio EDIT e l’edizione 2025 del ventennale