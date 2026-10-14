‘Rever. Sognare al rovescio’: presentata la nuova stagione del Teatro delle Spiagge

Saranno l’ex fuoriclasse della pallavolo Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli, nuovamente insieme, ad aprire il cartellone del Teatro delle Spiagge, presentato oggi a Firenze. ‘Rever. Sognare al rovescio’ il titolo della nuova stagione, Rever, sognare in francese, ma anche il risvolto di giacche e camicie.
Due i fili conduttori della stagione: resistenza tra cronaca e memoria da un lato, vite ai margini e fragilità del presente dall’altro. Da ‘Poveri noi’ (30 ottobre) vincitore del Premio Matteotti e ‘Il paese nelle mani’ (21 marzo) che ripercorre le stragi di mafia del 1992-1993, a Tempo orfano’ (3 dicembre) che racconta alla storia di Adam, arrivato in Italia dopo la guerra in Libia. E ancora ”Dottor Cechov il cuore come va?’ (24 e 25 ottobre) e il nuovo allestimento de ‘La mite’ da Dostoevskij (25-27 novembre). Da segnalare l’omaggio ‘Le canzoni del sig. Dario Fo’ (20 novembre) nel centenario della nascita del premio Nobel.
Sentiamo nell’ordine Beatrice Visibelli, che è la direttrice artistica dlela stagione insieme con Nicola Zavagli e Cristian Palmi, la vicepresidente di Fondazione Cr Firenze Maria Oliva Scaramuzzi e l’assessore alla cultura del comune di Firenze, Giovanni Bettarini
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