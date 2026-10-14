www.controradio.it 'Rever. Sognare al rovescio': presentata la nuova stagione del Teatro delle Spiagge Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:48 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="x9H25EDzsc"><a href="https://www.controradio.it/podcast/rever-sognare-al-rovescio-presentata-la-nuova-stagione-del-teatro-delle-spiagge/">‘Rever. Sognare al rovescio’: presentata la nuova stagione del Teatro delle Spiagge</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/rever-sognare-al-rovescio-presentata-la-nuova-stagione-del-teatro-delle-spiagge/embed/#?secret=x9H25EDzsc" width="500" height="350" title="“‘Rever. Sognare al rovescio’: presentata la nuova stagione del Teatro delle Spiagge” — www.controradio.it" data-secret="x9H25EDzsc" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Saranno l’ex fuoriclasse della pallavolo Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli, nuovamente insieme, ad aprire il cartellone del Teatro delle Spiagge, presentato oggi a Firenze. ‘Rever. Sognare al rovescio’ il titolo della nuova stagione, Rever, sognare in francese, ma anche il risvolto di giacche e camicie.

Due i fili conduttori della stagione: resistenza tra cronaca e memoria da un lato, vite ai margini e fragilità del presente dall’altro. Da ‘Poveri noi’ (30 ottobre) vincitore del Premio Matteotti e ‘Il paese nelle mani’ (21 marzo) che ripercorre le stragi di mafia del 1992-1993, a Tempo orfano’ (3 dicembre) che racconta alla storia di Adam, arrivato in Italia dopo la guerra in Libia. E ancora ”Dottor Cechov il cuore come va?’ (24 e 25 ottobre) e il nuovo allestimento de ‘La mite’ da Dostoevskij (25-27 novembre). Da segnalare l’omaggio ‘Le canzoni del sig. Dario Fo’ (20 novembre) nel centenario della nascita del premio Nobel.

Sentiamo nell’ordine Beatrice Visibelli, che è la direttrice artistica dlela stagione insieme con Nicola Zavagli e Cristian Palmi, la vicepresidente di Fondazione Cr Firenze Maria Oliva Scaramuzzi e l’assessore alla cultura del comune di Firenze, Giovanni Bettarini

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