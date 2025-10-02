Restaurata Villa il Tasso, che fu dimora di Roberto Longhi e Anna Banti
Si è concluso, a Firenze, il restauro di Villa Il Tasso, sede della Fondazione Roberto Longhi. L’intervento è durato circa due anni con un investimento di oltre 800 mila sostenuto dalla Fondazione CR di Firenze: sono stati rinnovati gli impianti e i servizi per ospitare la formazione dei giovani studiosi. Particolare attenzione è stata posta nel semplificare l’accesso al materiale documentario conservato.