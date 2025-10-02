www.controradio.it Radical Imaginatio: Middle East Now Festival 16° edizione - dal 7 al 12 ottobre 2025 a Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:00 Share Share Link Embed

La 16° edizione di Middle East Now festival, che quest’anno aprirà la rassegna 50 Giorni di Cinema a Firenze, si terrà dal 7 al 12 ottobre tra il Cinema La Compagnia, Cinema Astra e altri spazi cittadini. Tanti gli eventi e i protagonisti, per un’immersione sfaccettata nella cultura mediorientale e nell’attualità, attraverso cinema, documentari, teatro, fotografia, cibo, talk e progetti culturali in senso più ampio.

34 titoli in programma, premiati nei migliori festival internazionali. Storie forti, personaggi, temi caldi dell’attualità dalla vasta area che va dal Marocco all’Afganistan..Numerosi gli eventi speciali con la partecipazione di registi, artisti e ospiti invitati a Firenze – oltre 30 a questa edizione – a presentare i film e approfondirli con il pubblico in sala. E una selezione dei film online nella sala virtuale in collaborazione con MyMovies.

“Un programma che farà conoscere al pubblico le culture e le società di questi paesi, con una prospettiva che vuole andare oltre i pregiudizi e i luoghi comuni” Dice Roberto Ruta, con direttore artistico del festival. lo abbiamo intervistato.

PER IL PROGRAMMA CONSULTA IL SITO UFFICIALE