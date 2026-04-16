    Reinserimento lavorativo di vittime sfruttamento, accordo Filcams Firenze-Rekeep

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    Reinserimento lavorativo di vittime sfruttamento, accordo Filcams Firenze-Rekeep
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    Filcams CGIL Firenze e Rekeep S.p.A., principale player italiano attivo nell’integrated facility management, hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad attivare percorsi di reinserimento lavorativo per le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, nell’ambito del progetto SOLEIL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale.
    Ai nostri microfoni: Chiara Torsoli Filcams Cgil.