Filcams CGIL Firenze e Rekeep S.p.A., principale player italiano attivo nell’integrated facility management, hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad attivare percorsi di reinserimento lavorativo per le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, nell’ambito del progetto SOLEIL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale.
Ai nostri microfoni: Chiara Torsoli Filcams Cgil.
Reinserimento lavorativo di vittime sfruttamento, accordo Filcams Firenze-Rekeep
Filcams CGIL Firenze e Rekeep S.p.A., principale player italiano attivo nell’integrated facility management, hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad attivare percorsi di reinserimento lavorativo per le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, nell’ambito del progetto SOLEIL – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale.