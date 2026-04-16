www.controradio.it CPR in Toscana: il Governo accelera e sceglie Aulla Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:42 Share Share Link Embed

Il commento di Lorenzo Falchi, Consigliere regionale della Toscana di AVS.

“L’annuncio del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che comunica al presidente Eugenio Giani l’individuazione di un’area nel comune di Aulla (Massa Carrara) per la realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri in Toscana, è inaccettabile”: “Un centro di detenzione amministrativa non è una soluzione, è una vergogna”. Cosi Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti del gruppo consiliare Avs in Regione Toscana dichiarando “ferma contrarietà a questo progetto”. Avs chiede al governatore toscano Eugenio Giani e alla giunta “di confermare la contrarietà già espressa dalla nostra Regione e di opporsi con ogni mezzo alla trasformazione del territorio toscano, e in particolare della Lunigiana, in una terra di detenzione”.