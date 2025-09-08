www.controradio.it “Reindustrializziamo” la Toscana (e l’Italia)! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:10 Share Share Link Embed

Presentato a Firenze il ‘Manifesto per la reindustrializzazione della Toscana’ redatto dagli economisti Alessandro Petretto, ex direttore dell’irpet, Stefano Casini Benvenuti, docente di economia all’università di Firenze, e Marco Buti, economista titolare della cattedra Tommaso Padoa Schioppa dell’Istituto Universitario europeo di Fiesole.

In Toscana bisogna “rimettere l’industria al centro delle riflessioni, cosa che non è stata fatta per parecchio tempo sia a livello nazionale che a livello regionale”, pena “una lenta agonia” hanno affermato gli estensori del manifesto.

“Noi abbiamo qua in Toscana una crescita estensiva, con alta occupazione, bassa produttività e bassi salari – ha spiegato -. Bisogna mettere in campo una serie di politiche dal punto di vista dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento, e del risparmio per convogliare le risorse, i fattori di produzione, capitale e lavoro su attività che sono a più alto rendimento ma anche a più alto rischio. Questa è la priorità: metterla al centro, orientare il dibattito anche in campagna elettorale in Toscana così come nelle altre regioni che vanno al voto, credo sia la cosa da fare adesso”.

