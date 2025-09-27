www.controradio.it Regionali, Schlein: "Bene maggioranza allargata per Giani" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:00 Share Share Link Embed

“Felice di essere di nuovo in Toscanaa sostegno di Eugenio Giani, del buon governo di questi anni in Toscana”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a margine di una iniziativa in svolgimento a Siena. “Ringrazio naturalmente il Partito Democratico, tutti i suoi candidati per il consiglio regionale, ma ringrazio anche tutta la coalizione che sostiene Eugenio Giani per questa la sua riconferma e soprattutto l’unità che si è costruita tra tutte le forze sul programma, sul programma condiviso, forte che punta alla sanità, alla questione sociale, alla creazione di opportunità di lavoro dignitose, alla battaglia che stiamo facendo per un salario minimo dignitoso per tutte e per tutti – ha aggiunto Schlein -. Pensiamo soprattutto ai tanti giovani che quando si vedono davanti contratti precari o salari troppo bassi, molto spesso fanno la scelta di andare altrove. Noi siamo qui per costruire anche in Toscana le condizioni migliori per poter avviare un’impresa e per poter trovare un lavoro dignitoso che sia gratificante anzitutto per i giovani. Quindi forza Eugenio Giani, siamo molto compatti al suo fianco e siamo contenti che la maggioranza si sia anche allargata rispetto a quella che già governa”.