www.controradio.it Disability Pride: Funaro, 'lavoriamo per abbattere barriere' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

“Firenze vuole mandare un messaggio di attenzione alle disabilità, di attenzione a 360 gradi, per lavorare per abbattere tutte le barriere, non solo quelle architettoniche, ma anche le barriere simboliche”. Lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, all’avvio della manifestazione di oggi del Disability pride, con partenza del corteo da piazza Santa Maria Novella fino a piazza Duomo, evento clou di una giornata di eventi a tema.

“Vogliamo dare voce alle tante realtà, alle tante associazioni che fanno un lavoro straordinario sui nostri territori – ha detto Funaro – e dire che noi come istituzione ci siamo per lavorare insieme.Lo facciamo con la nostra consulta, lo facciamo con i nostri consiglieri, abbiamo la nostra consigliera Michela Monaco che quotidianamente porta avanti battaglie importanti.Lo faremo, e l’abbiamo inserito all’interno del Dup con l’ufficio speciale per le barriere architettoniche”. Tuttavia, ha aggiunto la sindaca, “chiediamo a tutti i livelli istituzionali, a partire dal governo, di avere sempre più attenzione, soprattutto con i fondi.Lo abbiamo visto con la scuola, come sindaci abbiamo chiesto più fondi per il sostegno all’interno delle scuole, ai nostri ragazzi, e lo chiediamo con tutte quelle politiche di inclusione, che non vuol dire solo avere servizi, ma vuol dire anche avere accesso alla cultura, allo sport e a tutte le opportunità della vita”.

La Sindaca Sara Funaro, il coordinatore del Disability Pride per la Toscana, Alessandro Rizzello, e Michela Monaco, capogruppo Lista Funaro a Palazzo Vecchio.